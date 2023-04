Intelligence artificielle : un photographe refuse un prix qui récompensait son cliché... généré par un logiciel

Lors de la remise des récompenses, le photographe avait appelé de ses vœux une réflexion collective : "Nous, le monde de la photo, avons besoin d'une discussion ouverte. Une discussion sur ce que nous voulons considérer comme la photographie et ce qui ne l'est pas. L'éventail des pratiques photographiques est-il assez vaste pour inviter des images issues d'IA à l'intégrer – ou serait-ce une erreur ? Avec mon refus du prix, j'espère accélérer ce débat." Les responsables du Sony World Photography Award, évoquant le rôle amené à jouer par l'IA, ont reconnu "l'importance de ce sujet et son impact sur la création d'images aujourd'hui".