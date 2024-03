Les Français vulnérables face aux deepfakes : seule une personne sur trois s'estime capable de les reconnaître

De plus en plus convaincants et réalistes avec le temps, les deepfakes constituent de potentielles menaces. Une récente enquête montre que les Français s'estiment en majorité vulnérables face à leur développement. Seul un tiers des personnes interrogées s'estiment capables de détecter un deepfake.

En quelques années seulement, les progrès des intelligences artificielles se sont révélés gigantesques. La conséquence ? Une démocratisation majeure des outils qui y font appel, ainsi qu'une recrudescence des contenus photos et vidéos qui s'appuient sur ces technologies. Le rendu se révèle parfois très convaincant, à tel point que les deepfakes nourrissent aujourd'hui de nombreuses craintes à l'approche des grands rendez-vous électoraux.

Dans ce contexte, il devient de plus en plus délicat de discerner le vrai du faux face à certaines images. Un constat étayé par une récente enquête de l'Ifop : l'institut explique avoir sondé "plus de 2000 Françaises et Français sur cette (r)évolution qui bouscule notre rapport au réel". Et dévoile plusieurs résultats instructifs.

Beaucoup de sondés se font piéger

Chez une large part des personnes interrogées, on constate qu'une vulnérabilité face aux deepfakes est observée. Ne pas se sentir en capacité de repérer une image ou une vidéo entièrement générées par l’intelligence est un sentiment largement partagé, puisque seulement un tiers des Français (33%) s'estiment en mesure de détecter un deepfake. À peine 6% en sont certains.

Les sondés ont été mis à l'épreuve, invités à donner leur avis sur la véracité de cinq images distinctes. Résultat ? Plus de 9 Français sur 10 ont cru en l’authenticité d’au moins l’une d’elles. Un résultat qui interpelle puisqu'en réalité... toutes étaient fausses !

Ne pas réussir à identifier des images générées par une intelligence artificielle expose à plusieurs risques, parmi lesquels le relais des fake news. Il ressort ainsi de l'enquête Ifop que 31% des sondés reconnaissent avoir déjà diffusé des infos qui se sont révélées trompeuses. Les jeunes (46%), indique l'institut, "plus que les autres". Interrogés, les plus de 50 ans sont environ trois quarts à assurer ne l'avoir jamais fait. Un chiffre qu'il faut néanmoins évoquer avec précaution puisque l'on peut avoir diffusé de fausses images sans en avoir eu conscience.

Les progrès croissants des IA n'incitent guère à l'optimisme, surtout si aucune mention de détournement n'est imposée sur les images et vidéos qui sont générées par des programmes informatiques. 62% des Français interrogés redoutent ainsi que, dans le futur, les deepfakes "perturbent la présidentielle de 2027". Une appréhension observée en particulier chez les plus de 65 ans (à 70%, contre 49% des moins de 25 ans).