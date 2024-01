VIDÉO - Banques, assurances, fisc... l'intelligence artificielle, nouvelle arme antifraude

Les assureurs, les banquiers et les services fiscaux n'hésitent plus à faire appel à l'intelligence artificielle pour se protéger. La capacité de cet outil à recouper des centaines d'informations permet d'identifier de fausses déclarations que l'œil humain est incapable de détecter. L'IA est même capable de démanteler des réseaux de fraudes internationaux très complexes.

C'est une super enquêtrice qui traque des fausses déclarations de revenus, des constats falsifiés et des demandes de remboursement suspectes. Capable d'analyser et de lier des millions de données entre elles, l'intelligence artificielle est devenue la meilleure alliée des banques, du fisc ou encore des assureurs, à l'heure où une opération sur dix serait frauduleuse en France.

En témoigne, la centaine d'alertes adressées chaque jour par le logiciel à Sébastien, assureur chez Direct Assurance. "Nous sommes en présence d'un sinistre avec des dommages importants sur un garage ayant été identifié comme un garage sur ce type de sinistre", illustre-t-il dans le reportage en tête de cet article au sujet d'un acte de vandalisme sur une voiture qui semble suspect.

"Des fraudes que l'œil humain n'aurait pas pu détecter"

Verdict : dans ce dossier, un carrossier, avec la complicité des clients, déclarait des dégâts qu'il avait lui-même causé, pour être remboursé par l'assureur. Ce dossier a été finalisé avec une économie de 4600 euros pour l'assurance. Une autre alerte concerne un dossier dans lequel un même client a déclaré quatre accidents avec quatre signatures différentes. Son identité a probablement été usurpée.

Depuis qu'elle utilise l'intelligence artificielle, l'entreprise Direct Assurance détecte 10% de fraude supplémentaire. "Ca nous permet d'identifier des fraudes que l'œil humain n'aurait pas pu détecter lui-même", explique Donatien, directeur des sinistres chez Direct Assurance. "ll y a énormément de données un gestionnaire ne peut pas aller comparer toutes les adresses de tous les sinistres qui ont eu lieu dans la même ville", ajoute-t-il.

"De la fraude en bande organisée"

C'est dans une start-up française que le programme informatique a été conçu. Plus de 300 spécialistes, à commencer par des développeurs et des ingénieurs, apprennent à l'algorithme à analyser des adresses, des dates, et même des photos. Le programme est aussi capable de faire le lien entre plusieurs sinistres dans des pays différentes et ainsi démanteler des réseaux de fraudes internationaux très complexes.

"De plus en plus des groupes se montent pour faire de la fraude en bande organisée de manière répétée, on a des cas par exemple même entre certains de pays de trafic d'épaves de voitures", explique Jeremy Jawish , co-fondateur et CEO de Shift Technology, soulignant que "la plus grosse affaire se chiffre en dizaines de millions".

L'intelligence artificielle n'est pas utilisée que par des entreprises privées. Associée à de la cartographie, elle permet par exemple de détecter les piscines non déclarées au fisc. Mais l'algorithme n'est pas à l'abri d'une erreur du logiciel, puisque ce dernier ne fait pas forcément la différence par exemple avec un bassin de rétention d'eau. Dans ce cas, une vérification humaine est donc obligatoire.