Vents violents : les gestes à adopter pour votre sécurité et celle des autres

En ce qui concerne les véhicules, il est là aussi préconisé, lorsque c'est possible, de les protéger dans un espace couvert. Ou a minima d'éviter de les garer à proximité immédiate d'arbres, dont les branches pourraient venir endommager la carrosserie et les vitres. La prévention routière préconise de retarder ses déplacements "dans la mesure du possible, lorsque des vents violents sont annoncés". Toutefois, si "vous devez prendre la route, maintenez bien le volant, réduisez la vitesse de votre véhicule et surveillez les manches à air rouge et blanc présents en bordure de route, notamment le long des autoroutes, ou repérez le panneau de signalisation A24 apposé dans les zones de grand vent".

Enedis, pour sa part, met en garde contre les risques liés au réseau électrique. Il est indispensable de ne jamais toucher un fil qui serait tombé à terre, tout comme de ne pas toucher un objet qui serait en contact avec une ligne électrique. Si une anomalie est observée, le meilleur réflexe reste de contacter Enedis pour que l'entreprise et ses spécialistes puissent intervenir.

Une vigilance particulière est de rigueur en bord de mer, où il faut non seulement se méfier du vent, mais aussi des vagues. À ce titre, il est fortement déconseillé de profiter des très fortes rafales pour s'aventurer en mer, que ce soit avec un bateau, pour faire du surf ou encore du kitesurf. Des recommandations dont s'affranchissent bon nombre d'amateurs de sensations fortes, au grand dam des secours. "On peut toujours maîtriser son risque, c'est ce qu'on dit... On peut toujours rouler à 300 km/h si on est pilote ! Mais, si les freins lâchent ?", lançait le président de la SNSM de Lorient au micro de France Bleu à l'occasion de précédentes vagues de vents violents.