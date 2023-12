Internet lent : quatre astuces pour booster sa connexion Wi-Fi

Beaucoup de nos équipements nécessitent une connexion Wi-Fi pour fonctionner pleinement. Malheureusement, le débit n'est pas toujours optimal. Voici nos astuces pour améliorer son utilisation.

Internet fait partie intégrante de notre vie. Il nous permet de télétravailler, communiquer, jouer en ligne, regarder des films ou des séries en streaming, faire du shopping et bien d'autres activités. Avoir une connexion stable et fluide est nécessaire. Quand elle est rapide, c'est mieux. Voici quelques astuces pour accélérer la vitesse de votre Wi-Fi.

Installer un répéteur Wi-Fi

Cet équipement permet d'étendre la couverture dans tout votre logement. Il récupère le signal de la box et le transmet plus loin. Votre connexion sera ainsi meilleure, même si vous êtes éloigné de l’appareil. On le branche sur une prise électrique à mi-chemin entre le modem et la zone que l'on souhaite atteindre. Il existe différents modèles adaptés à tous les budgets. Certains routeurs disposent d’un indicateur. Il vous signale si l’emplacement est bon.

Installer un routeur

Ce boîtier permet d'améliorer la qualité de la connexion Wi-Fi. Le routeur sans fil se branche à la box et étend la qualité du signal. En effet, il permet de connecter plus d'appareils et de bénéficier d'un débit internet plus rapide. Vous pourrez ainsi connecter vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones et autres équipements nécessitant une connexion Wi-Fi sans souffrir de ralentissement. Pour un routeur sans fil, il faut compter environ 150 euros.

Limiter les connexions

Smartphone, TV, imprimante, appareils électro-ménagers, ordinateurs... Nombre de nos appareils nécessite d'être connecté. Toutefois, ils consomment énormément de bande-passante. Plus d'appareils branchés en réseau limitent le débit. Par ailleurs, certains appareils effectuent régulièrement des mises à jour et, cette action requiert beaucoup de bande-passante. Résultat ? Un Wi-Fi plus lent. Pour éviter le ralentissement, il est important de mieux gérer les équipements connectés et de limiter les connexions.

Sécuriser votre connexion

Si votre connexion Wi-Fi est ouverte, il est fort possible que d'autres internautes puissent s'y connecter et l'utiliser. La conséquence est logique : votre connexion va être fortement impactée. On n'oublie pas de configurer un mot de passe (et de le modifier souvent). Dernière astuce ? On désactive la visibilité de votre Wi-Fi à tous les utilisateurs qui ne sont pas de votre foyer afin de ne pas tenter le voisinage !