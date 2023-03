Interpellé, un manifestant peut-il refuser de déverrouiller son téléphone ?

Par le passé, plusieurs affaires ont déjà posé la question de l'accès au contenu d'un téléphone lors d'une garde à vue. Ce fut par exemple le cas avec une personne arrêtée pour possession de stupéfiants et dont les smartphones étaient suspectés d'avoir été utilisés dans le cadre d'un trafic. Le refus de communiquer les codes d'accès a été étudié par plusieurs juridictions, jusqu'à ce que la Cour de cassation, via une décision du 7 novembre 2022, ne clarifie le droit et son interprétation.

Le Code pénal (via son article 434-15-2) stipule que "le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre" se révèle passible "de trois ans d'emprisonnement et de 270.000 euros d'amende". Une peine alourdie "si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets". La loi prévoit alors jusqu'à "cinq ans d'emprisonnement et à 450.000 euros d'amende".