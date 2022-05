Choc entre deux Rafale en plein vol : "Quand on touche comme ça, le pilote ne le perçoit parfois même pas"

Comment un avion qui se retrouve privé d'une partie importante de sa dérive - qui mesure plus d'un mètre - peut-il rester maniable ?

Ce morceau peut ne pas être directement lié aux commandes de vol. En haut de la dérive du Rafale, il y a un "pilier" d'un mètre de haut qui permet de laisser passer les ondes, avec des capteurs, pour récupérer ce que fait un radar adverse. Sans cette partie, l'avion peut toujours se poser. S'il s'agit de la partie haute, mobile, elle n'est pas primordiale au vol. On peut voler avec un morceau de dérive en moins, ce n'est pas comme avec un bout d'aileron en moins. Là, visiblement, ça fait un gros morceau, mais l'avion est resté pilotable. Des accrochages comme ça j'en ai connu aussi... C'est inhérent à notre métier. Mais il faut savoir que des avions, même très endommagés, sont déjà parvenus à se poser : j'ai déjà vu un F-15 qui avait pratiquement perdu une aile et le pilote a quand même réussi à atterrir. Les pilotes ici s'en sortent bien, ils ont bien réagi, le terrain d'atterrissage n'était pas loin.

À quoi ces manœuvres servent-elles ?

Il y a une vraie utilité opérationnelle, ce n'est pas un exercice de style. La patrouille serrée nous sert, par exemple, pour intercepter un avion de ligne ou récupérer un petit avion de tourisme qui est au-dessus des nuages et qui peut se retrouver en panne de radio. On est les motards des airs, donc on peut aller le chercher. Donc, on arrive très près de lui, on se met à côté de lui et puis on va le guider jusqu'à 20h, jusqu'à la descente ou l'atterrissage. Le ravitaillement en vol requiert également à peu près les mêmes qualités. Ce n'est pas un amusement, ce savoir-faire se révèlera très utile, ces manœuvres sont les basiques de notre métier.