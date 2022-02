"Convoi de la liberté" en France : "Les manifestants sont très connectés entre eux"

Antivax, complotistes, Gilets jaunes... sur le terrain, un profil semble-t-il se dégager plus qu'un autre chez les manifestants ?

En allant à leur rencontre à Nice hier, l'idée était notamment de voir si c'était vraiment ce fameux 'retour' des Gilets jaunes. Effectivement, on a un peu l'impression que ce sont les mêmes Gilets jaunes qui sont devenus antivax ou antipass, avec des revendications communes comme le RIC. Je dirais qu'il y a trois grands groupes qui se dégagent parmi les personnes qu'on a rencontrées sur place : le premier tiers, ce sont des personnes plongées dans la pauvreté et la misère sociale, d'ailleurs beaucoup d'entre eux n'ont pas l'argent pour monter à Paris, entre les péages et les pleins d'essence, ça leur revient trop cher. Il y a aussi un grand cri d'antipass-antivax, je dirais un tiers là aussi. Et enfin, parmi des antipass qu'on a interrogés, on reconnait chez beaucoup le discours complotiste qui se répand souvent chez les personnes âgées, instruites, qui ont lu des choses auxquelles elles croient fermement. Politiquement, on a rencontré beaucoup d'abstentionnistes, une majorité de votes anti-Macron, avec une éruption de votes pour Eric Zemmour.