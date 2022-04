Crash évité sur un vol Air France : comment les pilotes sont-ils préparés ?

Que se passe-t-il quand un équipage se retrouve dans la situation du vol AF011 ?

Dès que vous avez une situation qui ne correspond pas à une approche normale, notre formation consiste à remettre systématiquement les gaz afin de refaire prendre de l'altitude à l'avion et traiter soit les pannes éventuelles, soit les complications qui ont pu arriver pendant l'approche.

À quel moment un pilote se dit qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'atterrissage ?

Quand vous effectuez une approche, vous êtes sur une trajectoire optimale avec une configuration de l'avion qui est prévue, une vitesse, des conditions de visibilité qui doivent être remplies à une certaine altitude. Si nous sommes en dehors de ces paramètres nominaux, nous sommes formés pour remettre les gaz effectivement. La remise de gaz est définie par les autorités, les constructeurs aéronautiques et Air France comme une procédure normale qui va dans le sens de la sécurité, comme l'a rappelé Air France.

Un événement tel que celui de lundi dernier vous est-il déjà arrivé ?

Bien entendu. J'ai plus d'une vingtaine d'années de carrière en tant que commandant de bord, plus de 12.000 heures de vol. En tout, j'ai dû connaître entre 20 et 30 remises de gaz sur cette période, peut-être même plus. Les remises de gaz ne sont pas rares. La plupart du temps, ce sont des situations qui sont liées à des phénomènes météo, par exemple, des changements de vent, du vent arrière, des orages… qui font qu'on remet les gaz parce qu'on ne voit pas la piste. Dans ces cas-là, on reprend de l'altitude et on retente une deuxième approche si on pense que les conditions vont être meilleures pour pouvoir atterrir, sinon, il est prévu de dégager sur un terrain dans lequel les conditions météo sont adéquates.

Pourquoi, si ce genre d'événement n'est pas rare, celui de lundi dernier a-t-il été particulièrement signalé ?

Aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent le trafic radio et des extraits audio des échanges entre le cockpit et la tour de contrôle mis en ligne sur internet. Pendant l'événement, les pilotes ont émis des messages qui n'étaient pas prévus. On a entendu les pilotes un petit peu se battre pour la reprise des commandes. C'est sans doute la conversation qui a fait que cet événement a été médiatisé et pas d'autres. Au cours de ma carrière, de nombreux événements comme celui-ci m'ont été relatés, quand je ne les avais pas vécus. Et ils n'ont pas été médiatisés comme celui de lundi dernier.