Ce jeudi 6 juin 2024 marque le 80ᵉ anniversaire du Débarquement de Normandie. L'occasion de se souvenir de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, mais aussi de commémorer des nombreuses victimes civiles survenues à cette époque. L'historienne Françoise Passera revient pour TF1Info sur cette autre facette, longtemps passée sous silence, du D-Day et des jours qui ont suivi.

Il y a quatre-vingts ans, les alliés se préparaient, après plusieurs mois de préparation minutieuse, à débarquer sur les plages normandes, ouvrant ainsi la voie à la libération de la France. Une opération passée à la postérité pour l'impressionnant coup de force militaire qu'elle représenta. Mais qui a aussi – fait longtemps éludé – coûté la vie à de nombreux civils.

Pour commémorer ces sacrifiés de l'ombre – et rendre hommage aux victimes civils de la Seconde Guerre mondiale dans leur globalité -, Emmanuel Macron se rend ce mercredi à Saint-Lô, à la veille des commémorations du D-Day. L'occasion, pour TF1Info, de solliciter Françoise Passera, historienne à l'université de Caen et co-autrice avec Jean Quellien de l'ouvrage Les civils dans la Bataille de Normandie (Orep Éditions, 2014), sur ce lourd tribut payé par la population civile lors de la bataille de Normandie.

TF1Info : Combien de civils ont perdu la vie au cours de la bataille de Normandie ?

Françoise Passera : Les bombardements en Normandie comptent parmi les plus violents de la Seconde Guerre mondiale. Près de 450 villes ou villages sont dévastés à une époque où une très large majorité de la population normande se concentre dans ces zones urbaines. Caen est pratiquement rasée ; Saint-Lô et bien d'autres communes subissent un sort similaire. En tout, on comptabilise environ 14.000 victimes civiles pendant la bataille de Normandie, qui dure, à proprement parler, jusqu'à la fin du mois d'août 1944. Mais si l'on prend en compte toutes les pertes sur l'ensemble du territoire normand, jusqu'à la libération du Havre à la mi-septembre, le bilan monte à 20.000 morts.

Comment expliquer un bilan humain aussi élevé ? Est-ce à dire que les Alliés ont visé les populations locales ?

La stratégie des alliés est simple. Depuis l’automne 1943, ils matraquent les défenses allemandes et les nœuds logistiques ou industriels de la région. Puis à partir du printemps 1944, les voies de communication. Dès le D-Day, les frappes visent aussi les centres-villes normands. Le but est de créer des amas de ruines pour ralentir l'arrivée des renforts allemands. À l'époque, les périphériques, rocades et autoroutes n'existent pas, si bien que tous les flux passent par les villes. D'où cette volonté d'y rendre la circulation difficile, voire impossible. Par conséquent, des villes et villages sont délibérément sacrifiés, malgré les réticences initiales des Américains.

Certes, les armées alliées larguent des tracts en amont pour prévenir les habitants des frappes à venir et les inciter à prendre la fuite. Mais cela n'atténue que peu le bilan humain final, d'autant plus que nombre de ces documents sont dispersés par des vents contraires et finissent dans des zones non peuplées.

Le Havre, un bombardement controversé

Ces bombardements ont-ils véritablement changé la donne sur le plan stratégique ? Auraient-ils pu être évités ?

On le sait depuis, dans les faits, cette stratégie de pilonnage ne s'est pas vraiment avérée payante dans le sens où les Allemands, passée la surprise initiale, ont réussi à acheminer des troupes supplémentaires sur les côtes normandes en empruntant des axes secondaires. D'ailleurs, Caen a beau avoir été rasée, la ville n'a pas été libérée avant le 8 juillet. Toutefois, on ne peut pas réellement savoir comment les choses auraient tourné sans ces bombardements car les objectifs prévus le 6 juin au soir n’avaient pas tous été atteints par les Alliés.

Les ruines du Havre après les bombardements alliés. - AFP

Il faut tout de même distinguer le bombardement du Havre de ceux des villes de Basse-Normandie. Ces frappes interrogent beaucoup plus dans le sens où elles sont effectuées à partir du 5 septembre 1944, à une époque où les alliés ont déjà atteint la Belgique. Plus de 9000 tonnes de bombes sont déversées sur la cité océane, causant la mort de plus de 2000 personnes. Même si le port du Havre était un objectif, laisser se former une poche de résistance comme, par exemple, la poche de Royan sur les côtes de l’Atlantique n’aurait pas changé le cours de la guerre, la libération de l’Europe était en route.

Une reconstruction qui dure jusque dans les années 1960

Et le calvaire des Normands ne s'arrête pas après la libération de la région...

Après la fin des hostilités en Normandie, les habitants s'organisent pour survivre, dans des conditions très difficiles. C'est la grande débrouille, avec plusieurs dizaines de milliers de sinistrés. Il faut d'abord déblayer les débris et sécuriser les centres-villes, truffés de mines, d'obus et de bombes. Dans un second temps, des aménagements de fortune sont réalisés en attendant des travaux de plus grande envergure. Certains vivent à même les ruines, ou dans des immeubles à moitié éventrés !

Il faut attendre la fin de l'année 1944 et surtout l'année 1945 pour assister à une arrivée massive de baraquements provisoires en Normandie. Ces constructions, mises en place grâce à l'aide des États-Unis, mais aussi de pays nordiques comme la Finlande et la Suède, permettent aux locaux d'avoir des conditions de vie plus décentes en attendant la reconstruction à proprement parler. Un processus qui va prendre plusieurs années, avec les nombreuses pénuries de matériaux à la fin du conflit. Caen, par exemple, n'est totalement reconstruite qu'en... 1963.

On a tous en tête ces images des soldats alliés accueillis en grande pompe et dans l'allégresse après la libération. Mais au vu de ce lourd bilan, dans quelle mesure y a-t-il eu une forme d’amertume de la population locale envers les Alliés ?

L'accueil des populations normandes lors de la libération est à apprécier en fonction de la nationalité des troupes qui en sont à l'initiative – si ce sont des soldats francophones par exemple – et du taux de destruction de la ville. À Bayeux, qui passe rapidement sous pavillon français sans dégât notable, l'accueil est beaucoup plus chaleureux qu’ailleurs. Mais de manière générale, en Normandie, les habitants gardent un souvenir plus amer de cette période que la majorité des Français de l'époque. Dans cette région, les sentiments sont plus mitigés, entre gratitude et colère, entre joie et tristesse. Il y a une sorte de tiraillement.

Jusqu’à la fin des années 1980, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est écrite par des militaires Françoise Passera

Quelle place ces lourdes pertes civiles en Normandie occupe-t-elle dans la mémoire collective ? Pourquoi cet aspect a longtemps été peu évoqué ?

Jusqu’à la fin des années 1980, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et en l'occurrence du débarquement de Normandie, est écrite par des militaires et des écrivains qui s’intéressent essentiellement aux batailles, au sens strict du terme. Le récit national construit dans l'après-guerre passe généralement sous silence la souffrance des civils pendant la bataille de Normandie, au profit du coup de force militaire des Anglo-Américains. Et comme dans tous les conflits, il y a cette volonté d’effacer les aspects terribles de la guerre.

Le paramètre géopolitique n'est pas non plus à négliger, avec cette volonté de ne pas froisser les vainqueurs - nos alliés - en les mettant face à leurs responsabilités. Tout cela mis bout à bout explique que le 6 juin a longtemps été, en Normandie comme ailleurs, un jour d’hommage aux soldats, le lourd tribut payé par les populations n’étant jamais évoqué.

Une première commémoration nationale aux civils victimes de la guerre... en 2014

Mais ces dernières années, les choses changent...

Je dirais qu'il y a deux tournants. Dans les années 1990, à la demande des étudiants de l'université Inter-Âges de Caen, une première étude est menée par Jean Quellien et Michel Boivin, professeurs de l’université, sur les pertes civiles pendant la bataille de Normandie. Il faut savoir qu'avant celle-ci, aucun véritable bilan chiffré n'avait été dressé en la matière. Pour cela, les chercheurs ont récolté des données auprès de l'état civil, des archives locales et des différents monuments aux morts. Au-delà des chiffres, cette démarche a permis de mettre des noms et des visages sur les victimes, de connaître le lieu de leur décès et leur cause.

Cette évolution intervient dans un contexte de changement de générations, avec des témoins qui se font entendre et le reste de la population – et même les pouvoirs publics – qui sont, à l'époque, plus disposés à entendre ces voix que quelques années auparavant. On assiste à une sorte de prise de conscience collective. Dès la fin de la guerre, beaucoup de Normands avaient partagé leurs souffrances après la guerre. Mais ces témoignages, souvent parus dans la presse régionale ou restés dans les placards, étaient globalement passés inaperçus. À partir des années 1990, ils sont enfin pris en compte.

Quid du deuxième tournant ?

Il est encore plus récent, avec les premières commémorations nationales dédiées aux civils victimes de la guerre organisées sous l'égide de François Hollande en 2014. Pour la première fois, le sujet est porté au niveau national. Ces hommages sont désormais rendus chaque année et contribuent à la mémoire des événements de l’été 1944 et à donner aux souffrances civiles la place qu'elles méritent dans l’histoire. En parallèle, l'ouverture du mémorial de Falaise, sur "la guerre des civils", a posé une nouvelle pierre à cet édifice.