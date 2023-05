Remplacement des professeurs absents : que dit la loi ?

Et pour ce qui est des parents d'élèves, de quels recours disposent-ils ?

Les parents démunis, eux, peuvent tout d'abord demander à titre gracieux au chef d'établissement de pourvoir au remplacement. Ils peuvent ensuite lancer des procédures en référé devant la justice administrative pour obtenir en urgence des remplacements de professeurs absents depuis plus de deux semaines.

Et effectivement, à l'instar de ceux qui sont rassemblés dans le collectif #OnVeutDesProfs, les parents peuvent attaquer collectivement l'État en faisant valoir un préjudice. À titre de repère, deux millions d'heures perdues imputables à des absences de moins de quinze jours, ramené aux six millions d'élèves du secondaire en France, cela représente 0,33 heure perdue par an et par élève, ce qui peut paraitre dérisoire. Mais ce chiffre masque une réalité plus variée et surtout la tendance ne fait qu'augmenter. Toujours selon la Cour des comptes, en 2018-2019 le nombre d'absences non remplacées a augmenté de 24% par rapport à l'année précédente. Or, si ce type d'action n'a pas vocation à régler le problème dans l'immédiat, il peut s'apparenter, au-delà de l'indemnisation qui peut en découler, à une forme de harcèlement judiciaire continuel susceptible de faire évoluer les politiques publiques. Agir, c'est toujours tenter de faire plier, donc une action plus une action plus une action, cela peut faire aboutir les choses.