Incendies : le manque d'entretien des forêts et des jardins, un facteur aggravant ?

Depuis quelques jours, la France est en proie aux flammes. En Gironde, plus de 7000 hectares sont déjà partis en fumée à La Teste-de-Buch, près de la Dune du Pilat, et à Landiras, nécessitant l'évacuation de 11.300 habitants. Dans le Gard, ce vendredi 15 juillet, quelque 800 soldats du feu surveillaient toujours de près l'activité des flammes après la destruction de 1000 hectares de végétation. En cause, le plus souvent, l'activité humaine. Mais les sapeurs-pompiers notent également que le manque d'entretien des forêts et devantures de maison favorise cette propagation. Explications avec le porte-parole de la Fédération nationale des pompiers, Éric Brocardi, contacté par TF1info.