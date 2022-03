Éleveur condamné à verser 102.000 euros à ses voisins : "Une vache qui meugle, je ne peux pas lui couper la langue"

Comment avez-vous réagi en apprenant la décision de la cour d'appel ?

J'avais espoir que nos arguments soient entendus et que le jugement soit différent de celui qui a été rendu. Aujourd'hui, je suis en colère, j'ai un sentiment d'injustice. Je suis un peu désespéré, découragé. Si nous avons construit nos hangars à cet emplacement, c'est que nous n'avions pas le choix. On nous l'imposait par des mises aux normes obligatoires. On a demandé un permis, on a demandé une dérogation de distance. Tout nous a été accordé. On nous a même poussé à finir les travaux malgré le début de notre combat judiciaire. Et aujourd'hui, nous voilà condamnés, alors que nous avons tout fait.

Vous dites avoir fait au mieux, pour justement ne pas déranger vos voisins, pouvez-vous nous expliquer ?

Nous avons un bâtiment en total paillé, il n'y a pas de raclage de lisier. Nous avons une fosse qui récupère les eaux de lavage et qui a été placé sous le bâtiment pour ne pas que les eaux soient soumises aux intempéries et qu'elles puissent susciter davantage d'odeurs. Tout ça a été fait sur conseils. Nous nous sommes renseignés au préalable pour savoir ce qui était le mieux. Nous avons équipé la salle de traite d'un système antibruit. Ça a quand même été un surcoût de 7000 euros à l'époque. Nous l'avons mis car nous savions que nous étions proches des habitations. Aujourd'hui, on me donne trois mois pour trouver des solutions techniques visant à faire cesser le trouble anormal de voisinage. La seule solution que j'aie, c'est de ne plus mettre de bêtes dans ce bâtiment. Je ne peux rien faire d'autre que de liquider le cheptel. Et s'il n'y a plus de bêtes sous le bâtiment, bah il n'y a plus d'élevage.