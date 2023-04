Violences scolaires : "Les filles et les garçons harcèlent désormais à parts égales"

Y a-t-il des solutions pratiques pour venir à bout de ce phénomène ?

On a souvent tendance à vouloir diaboliser les intimidateurs, et à vouloir les sanctionner, voire les punir, et ce n'est pas la bonne solution, car cela ne peut qu'accentuer leur violence, en la rendant plus sournoise. Une autre approche a d'ores et déjà fait ses preuves, il s'agit de la Méthode de la préoccupation partagée qui vient de Finlande et de Suède, deux pays en pointe sur ces questions de harcèlement. L'idée, c'est de ne pas blâmer les harceleurs et harceleuses du fait que ce sont des phénomènes de groupe. Quand un élève est la cible de brimades, un adulte dédié dans l'établissement scolaire le reçoit longuement pour l'écouter et le rassurer. À la suite de cet entretien, un autre adulte de cette cellule accueille très brièvement les acteurs des brimades et quelques témoins en les invitant à aider leur camarade en difficulté. Dans la plupart des cas, les tensions se calment. Les parents n'ont même pas besoin d'être prévenus.