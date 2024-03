Qui est le leprechaun, symbole de la Saint-Patrick ?

Ce dimanche 17 mars, les Irlandais du monde entier vont célébrer la Saint-Patrick. Trèfle, couleur verte... Le leprechaun, un petit homme sournois et radin, est aussi emblématique de cette fête. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le déguisement le plus populaire.

Le trèfle, la couleur verte... Le leprechaun est si important dans le folklore irlandais qu'il fait également partie des symboles culturels du pays, et notamment de la Saint-Patrick. Il est souvent dit que le mot vient de l’irlandais "luchorpàn" qui signifie "petit corps". La plus ancienne référence du leprechaun apparaît dans le conte médiéval irlandais The Saga of Fergus mac Léti. Le texte contient un épisode dans lequel Fergus mac Léti, roi d'Ulster, s'endort sur la plage et se réveille en se retrouvant entraîné dans la mer par trois leprechauns. Il capture ses ravisseurs, qui lui accordent trois vœux en échange de leur libération.

Au début, les leprechauns sont donc associés à l’eau. Il s'agit d'une évocation d'origine romaine. Le mot viendrait de l’ancien romain "luperci", lié à "Lupercalia", un festival qui comprenait un rituel de purification sous l’eau. Cette fête antique romaine était organisée en l’honneur du dieu Faunus ou Lupercus, Dieu de la forêt et des troupeaux.

Au Moyen Âge, la mythologie irlandaise avance également que les leprechauns seraient les descendants des "tuatha dé dannan", un peuple de créatures fantastiques qui voulait conquérir l’Irlande, avec l’aide de druides aux pouvoirs magiques impressionnants. Mais ils furent vaincus par le peuple gaélique qui obtint de régner sur la planète et qui accorda aux créatures de régner dans ce qu’ils appelèrent la partie "enfouie du Monde " : les endroits cachés, en forêt ou sous terre.

Un caractère bien trempé

Le leprechaun est souvent représenté sous forme d'un vieil homme trapu et de petite taille, 75 à 90 cm maximum, avec une barbe rousse bien fournie et des oreilles pointues. Il est coiffé d'un chapeau haut de forme, habillé de vert et porte des chaussures à boucle et un trèfle à quatre feuilles. Il se promène toujours en transportant son balluchon. Le leprechaun est présenté comme une créature solitaire, dont la principale occupation est de fabriquer et réparer des chaussures. Son espace de vie se cantonne aux buissons depuis lesquels il bondit. Il abuse souvent du dudeens, une liqueur proche du whisky, et de sa pipe qui lui permet de fumer des herbes nauséabondes. L'une des particularités de cette créature, c'est qu'il n'existe que des leprechauns mâles.

Côté caractère. On dit qu'il est très sarcastique et sournois. Il passe son temps à commettre des vilaines farces. Désagréable et de mauvaise humeur au quotidien, le leprechaun est décrit comme quasi-asocial. Il serait également le gardien d'un chaudron plein de pièces d’or, caché au pied d'un arc-en-ciel. Il se veut donc méfiant envers les humains, car il craint pour ses trésors. Si jamais il se fait capturer, il peut exaucer trois vœux en échange de sa libération, notamment avouer le lieu de la cachette de ses pièces. Le leprechaun est d'une rapidité : la légende conseille de ne pas le lâcher des yeux, un seul clignement d’œil de votre part lui suffirait pour disparaître de votre vue comme par magie !

Se déguiser en leprechaun

Le leprechaun est l'un des symboles principaux de la Saint-Patrick. Il est constamment présent durant les festivités, notamment sur les cartes-cadeaux que les Irlandais se donnent. Surtout, on ne compte plus les Irlandais déguisés pour l’occasion. C'est devenu une tradition. Ne soyez pas surpris si vous croisez de nombreux fêtards en costume de leprechaun. Toutes ses représentations y passent : chapeau vert à sangle et boucle d’or, costume vert, bottines noires, chaudron d’or, barbe… Les Irlandais aiment se travestir en leprechaun pour le 17 mars : une occasion pour eux de rendre hommage au folklore irlandais, et faire la fête en toute décomplexion ! Le leprechaun étant directement lié au trèfle irlandais, ce petit détail fait toute la différence sur son importance et sa popularité en Irlande et dans le monde.