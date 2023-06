Isolement, troubles du langage, manque d’empathie… comment l’exposition aux écrans affecte le développement psychologique des enfants ?

L’Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans. En avril 2023, l’étude Elfe, portée sur le suivi de plus de 18 000 enfants sur une durée de 20 ans, révélait que cette recommandation n’était pas du tout respectée en France. Les résultats sont édifiants : un enfant de 2 ans passe en moyenne 56 minutes connecté par jour, et plus il grandit, plus son temps d’écran augmente : 1 h 20 à 3 ans et demi et 1 h 34 à 5 ans et demi.

Outre le risque de dépendance, une exposition prolongée aux écrans peut générer de nombreux désordres sur le plan physique, mais aussi psychologique et social de l’enfant. Les spécialistes de santé invitent les parents à surveiller attentivement l’accès aux écrans, surtout pour les plus jeunes. D’après une étude réalisée par Santé publique France (SPF) et parue en janvier 2020, ceux qui sont exposés de façon précoce aux supports numériques et qui ne discutent pas de ce qu’ils voient ont six fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage. Une surexposition a aussi un impact négatif sur le fonctionnement du cerveau des enfants, alors qu’elle favorise aussi l’isolement social.