Effondrement du glacier de la Marmolada : les recherches reprennent pour tenter de trouver des survivants

Après la catastrophe, les secours alpins vont retourner au front ce lundi pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les opérations de recherches devaient reprendre après l'effondrement dimanche dans l'après-midi pour cause de canicule d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, qui a fait au moins six morts et huit blessés. La porte-parole des secours, Michela Canova, a indiqué à l'AFP dimanche soir que le bilan, initialement de cinq morts, était monté à "six victimes confirmées".

Huit blessés sont également à déplorer, a-t-elle annoncé, sans donner de précisions sur la nationalité des victimes. Selon les médias italiens, des ressortissants étrangers faisaient partie des cordées emportées par l'avalanche. Le responsable de la protection civile dans la province de Vénétie, Gianpaolo Bottacin, a évoqué "des disparus" sur son compte Facebook. Les secours alpins ont activé un numéro vert pour permettre des signalements aux personnes restées sans nouvelles de proches partis en excursion sur le glacier.

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a adressé dans un message sur Twitter "ses plus sincères condoléances" aux victimes et à leurs familles.