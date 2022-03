Près de la moitié des grossesses sont non désirées, alertent les Nations unies

"Presque tout le monde connaît une femme ayant dû faire face à une grossesse non intentionnelle." C'est sur ce phénomène que le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) met l'accent dans un récent rapport publié ce mercredi 30 mars et relayé par Le Monde. "Quand presque la moitié des grossesses ne sont pas choisies, cela nous donne une image alarmante de l'état de négligence de la liberté reproductive des femmes", estime auprès du quotidien Natalia Kanem, la directrice exécutive de l'organisme, évoquant un phénomène plus inquiétant qu'il n'y parait.

Dans le détail, près de 121 millions de femmes sont en effet concernées chaque année par ces grossesses involontaires dont 60% aboutissent à une IVG, à savoir 30% des grossesses totales dans le monde. Or, dans les pays les plus pauvres ou limitant drastiquement le droit à l'avortement, 45% des interventions sont réalisées dans des conditions sanitaires dangereuses, à l'origine de 5 à 13% des morts maternelles annuelles, selon le document.