Droit à l'avortement : pourquoi le délai est-il rallongé ?

Les villes sont en effet les plus dotées en hôpitaux mais aussi en praticiens libéraux, tandis que les zones rurales en manquent. Elles voient par ailleurs les petites maternités fermer, signale le rapport d'information. Ainsi, selon les calculs du Monde, près de 8% des centres d'IVG ont fermé leurs portes en France, entre 2007 et 2017.

Les femmes se déplacent surtout en Ile-de-France pour réaliser leur IVG à Paris, où les solutions sont plus nombreuses que dans certaines zones de banlieue. Dans les départements ruraux, une forte proportion de femmes choisit aussi de se faire avorter hors du territoire : ces départs représentent 52% des avortements en Haute-Loire, 42,5% en Ardèche, 38% dans les Alpes-de-Haute-Provence, la Meuse ou la Haute-Saône, selon le rapport de l'Insee sur l'année 2020. Autant de départements dans lesquels on comptait en 2018 tout au plus 10 centres de santé, structures du Planning familial ou de médecins libéraux ayant facturé une IVG médicamenteuse pour 100.000 femmes en âge de procréer, notait le Monde.

L'allongement du délai de l'IVG permettrait ainsi aux femmes les plus en difficulté de bénéficier de plus de temps pour trouver un rendez-vous. Par ailleurs, la loi prévoit aussi d'autoriser les sages-femmes à réaliser une IVG chirurgicale, et non plus seulement une IVG médicamenteuse, comme c'est le cas depuis 2016.

"Cela répondra de manière pratique à cette problématique de désertification médicale dans l’accès à l’IVG : il y a actuellement environ 23.000 sages-femmes en France, qui pourraient potentiellement rejoindre le dispositif", se réjouit Albane Gaillot, qui assure que les associations de professionnelles sont très partie-prenantes. D'autant que les sages-femmes "pratiquent déjà des gestes endo-utérins, comme la pose d'un stérilet ou la gestion de fausses couches", poursuit-elle.