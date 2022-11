IVG : le jour où l'Assemblée nationale a légalisé l'avortement

Finalement, à 3h40 du matin, le 29 novembre 1974, la loi est adoptée par 284 voix pour et 189 contre. L'opposition de gauche et les députés du centre se sont majoritairement prononcés en faveur du texte. A contrario, les députés de la majorité se sont montrés plus réfractaires.

Le contenu de la loi Veil autorise à pratiquer l'IVG sous certaines conditions, en cas notamment de situation de détresse, délai de grossesse inférieur ou égal à 10 semaines et à la suite d'une volonté, formulée à l'écrit, par la femme. L'acte médical doit être réalisé par un médecin dans un établissement hospitalier. Et le médecin et personnel de santé disposent d'une clause de conscience.