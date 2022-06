Droit à l'avortement menacé : "Les réactionnaires menacent l’esprit des Lumières"

Selon la philosophe féministe, "la France est protégée par la tradition de séparation de l’Église et de l’État et notre conception de la laïcité." Pour celle raison, elle ne voit pas de danger immédiat pour le droit à l’avortement, mais s’engage pour l’inscription de ce droit dans la Constitution : "Ce sera une protection à long terme, et pourquoi pas au niveau européen ?"

Le retour du religieux est selon Elisabeth Badinter le fait de Donald Trump, "qui a voulu faire de son pays un pays moral alors qu’il est personnellement parfaitement immoral". Mais c’est aussi un effet plus général d’une réaction contre l’esprit des Lumières, en France également : "On assiste à une remise en cause des Lumières, de la liberté, de l’ironie, de l’humour. Le symbole même de la statue de Voltaire à Paris qu’on a dû isoler et protéger en la déplaçant me semble un symptôme très révélateur."