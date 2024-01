J'ai trouvé un mouchard sur ma voiture neuve, est-ce légal ? "Bonjour ! La Matinale TF1" vous répond

Si vous venez d'acheter une voiture neuve, vous avez peut-être remarqué sur votre contrat qu'elle était équipée d'une "boîte noire", d'un petit mouchard. Est-ce vraiment légal ? Pouvez-vous le retirer ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

Depuis un peu plus d’un an, certains automobilistes ont remarqué quelque chose d’assez étonnant dans leur nouvelle voiture. C’est le cas de Michel, un téléspectateur, qui informe Bonjour ! La Matinale TF1 avoir découvert un curieux dispositif placé dans son véhicule neuf, acheté il y a quelques semaines : un mouchard. Mais est-ce légal ? Et qu’est-ce que c’est, exactement ? Jean-Marie Bagayoko vous répond.

Une boîte noire ?

Ce dispositif s’apparente tout simplement à une boîte noire, placée dans les avions pour enregistrer tous les paramètres d’un vol. Ce boîtier est d’ailleurs totalement légal, et est même obligatoire depuis le 6 juillet 2022 ! C’est l’Union européenne qui impose la présence de petits boîtiers dans les nouvelles voitures, afin qu’elles soient homologuées sur le territoire européen.

Le boîtier, tout comme la boîte noire d’un avion, enregistre la vitesse, l’accélération, le freinage, le port de la ceinture et même, l’utilisation, ou non, du clignotant. Mais alors une question persiste : si ce dispositif s’apparente tant à une boîte noire d’avion, qui enregistre les conversations du pilote, est-ce la même chose pour celles placées dans les voitures ? Fort heureusement pour Michel et pour tous les automobilistes, non. Les boîtiers présents dans les voitures ne sont pas capables d’enregistrer les sons dans l’habitacle, de capter l’audio ou même de photographier quoi que ce soit. Alors pas de panique, tout est normal !

En cas d’accident, qui a accès à ces données ?

C’est la question épineuse. Les assureurs le déplorent, mais ils n’ont pas accès à cette petite boîte noire. Il est donc impossible pour les assureurs automobiles de l’utiliser en faveur de l’assuré, ou du moins contre un conducteur. Seules la police et la justice auront accès à cette boîte noire en cas d’accident grave. À noter que ce « mouchard » comme l’appelle Michel, est un dispositif obligatoire aux États-Unis, depuis déjà huit ans. Grâce à ces boîtiers, le nombre d’accidents de la route a baissé de 20 %.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les véhicules sont obligés d’être équipés d’un dispositif de surveillance. Depuis 2020, un autre dispositif, moins connu, mais au potentiel moins polémique, équipe les voitures neuves. Il s’agit de l’OBFCM (Onboard fuel consumption monitoring), qui mesure la consommation réelle des voitures et de la comparer avec les chiffres annoncés lors de leur homologation. L’objectif ? Garantir plus de transparence pour les propriétaires de voitures.