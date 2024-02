Crise paysanne : après les annonces, les agriculteurs réclament désormais du concret

Du côté des agriculteurs, les barrages ont cessé, mais la contestation ne s'est pas éteinte pour autant. À moins de deux semaines du salon de l'agriculture, la FNSEA veut avoir des garanties de la part du gouvernement concernant les promesses qui lui ont été faites en échange de la levée des actions.

De retour sur ses terres après des jours de manifestation. Avec une nouveauté : Benoit, agriculteur interrogé dans la vidéo en tête de cet article, va pouvoir cultiver la totalité de son exploitation du Calvados. "Ici, vous êtes sur une parcelle de jachère qui fait environ trois hectares", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

"Pour l'instant, c'est un effet d'annonce"

Chaque année, comme tous les agriculteurs, il devait laisser 4% de ses parcelles en jachère, c'est-à-dire sans être cultivées. Plus d'obligation cette année 2024, l'Union européenne vient de le décider, et pourtant, c'est loin d'être suffisant pour le céréalier. "Le souci, c'est que ça sera certainement une dérogation d'un an. alors que nous, la jachère, on va devoir la supporter les années suivantes. C'est du chiffre d'affaires en moins, une façon d'éteindre le feu. Si ça ne dure qu'un an, ça ne sert à rien", complète Benoit Léfébure, cultivateur de blé et de lin dans le Calvados.

Des annonces pour apaiser la colère, mais rien de concret, voilà ce que reprochent certains agriculteurs toujours très remontés. En théorie, il pourrait bénéficier des enveloppes d'aides promises par l’État, 50 millions d'euros pour le bio et 150 millions pour les éleveurs. En pratique, aucune nouvelle depuis les annonces. "Pour l'instant, au ministère, c'est silence radio. On n'a rien en fait, aucune mesure concrète. Les 50 millions pour l'instant, c'est un effet d'annonce. Pour qui, pour quoi ? On ne sait pas les filières qui vont être concernées", se désole Angéli Lebreton, éleveur en bio et coprésident des jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine.

Sans réponse, l'éleveur se dit prêt à reprendre les manifestations, peut-être lors du salon de l'agriculture, qui doit ouvrir ses portes dans moins de deux semaines.