Jack Russell Terrier : tout ce que vous devez savoir avant de l'adopter

Le Jack Russell Terrier est le chien de chasse par excellence. C'est aussi un compagnon affectueux, parfait pour les personnes dynamiques et les enfants. Néanmoins, son caractère têtu doit être maîtrisé par une bonne éducation.

À chaque personnalité, son chien idéal ! Il n'y a rien de plus vrai avec le Jack Russell Terrier qui a des besoins bien particuliers et un caractère à connaître avant d'en adopter un à l'aveugle. Ce chien déborde de qualités et a tout pour plaire à ceux qui sauront le rendre heureux.

Le Jack Russell Terrier : un petit chien très énergique

Si le Jack Russell est autant apprécié des chasseurs européens, c'est qu'il est infatigable et peu peureux ! Il sait poursuivre des proies sur de longues distances puis les débusquer dans leur terrier comme aucune autre race. Au fil de croisements, il a d'ailleurs été spécialement sélectionné pour ces qualités par celui qui lui a donné son nom : John (dit "Jack) Russell, un pasteur britannique du XIXᵉ siècle. Depuis, sa réputation et son énergie débordante se sont confirmées en Europe et en Amérique du Nord, particulièrement après le succès retentissant du film The Mask (1994), dans lequel un Jack Russell tient le rôle important du compagnon du héros, fidèle, intelligent et débrouillard.

On aime les multiples qualités de ce petit chien bien représenté au cinéma, toujours partant pour les promenades, le sport (parcours d'agilité, canicross…), les jeux et l'apprentissage de tours. Soyez certain que vous vous lasserez avant lui ! Le Jack Russell a de l'énergie à revendre et un besoin vital de la dépenser, seul ou avec ses maîtres. Il saura se contenter d'une vie en appartement, à condition de le sortir souvent, mais préfèrera un accès permanent à l'extérieur dans le jardin pour courir, sauter, pister, observer son environnement…

Les qualités et défauts du Jack Russell Terrier : pourquoi bien l'éduquer immédiatement ?

Sa principale qualité sera vite un défaut si vous ne maîtrisez pas votre chien. D'énergique, il peut devenir hyperactif, incontrôlable et destructeur, des comportements qu'on évite lorsqu'on a du temps à consacrer au Jack Russell Terrier. Malgré son petit gabarit, il n'a pas peur des autres animaux et s'attaque volontiers à des chiens plus imposants s'il se sent d'humeur belliqueuse.

Avec son caractère bien trempé et têtu, il peut tenter de prendre le dessus sur ses maîtres. Il a donc besoin d'une bonne éducation à mettre en place dès l'adoption puis de la fermeté quant à son comportement adulte. Et comme beaucoup de petits chiens, le Jack Russell sait donner de la voix, surtout lorsqu'il s'ennuie. Avant de vous mettre à dos tout le voisinage, renforcez son éducation et emmenez-le se dépenser, il ne demande que ça !

Question entretien, il n'y a pas mieux que le Jack Russell Terrier : un brossage hebdomadaire suffit à son pelage court. Et côté santé, rien de particulier à signaler non plus. Le chien est résistant si on lui apporte le confort, l'activité et l'alimentation de qualité nécessaires, avec une longévité moyenne de 14 ans.