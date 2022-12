Antivols sur la nourriture, arnaque sur Vinted... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Le Portugal est l'état membre de l'Union européenne où le taux de pauvreté a le plus augmenté en un an. Avec l'inflation très élevée sur les produits alimentaires, le chapardage dans les supermarchés est en forte hausse. Et les antivols sur la nourriture, jusqu'aux boîtes de thon, cadenassent les rayons, comme le montre le reportage à retrouver en tête de cet article.