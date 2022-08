Découvrez les prénoms les plus populaires en 2023

Qui de Emma, Rose, Jade, Léo et Gabriel sera le plus populaire en 2023 ? Pour aider les futurs parents à faire leur choix, l'Officiel des prénoms 2023 (Éditions First), à paraître jeudi 1er septembre, fait état des tendances qui seront à l'œuvre l'année prochaine. Et surprise : après presque 20 ans à la tête du classement, Emma n'est plus le prénom favori pour les petites filles et se retrouve rétrogradé à la troisième place. "Elle a cédé sa couronne après avoir eu une durée de vie peu usuelle, d'autant que dans le monde des prénoms, les cycles ont tendance à se raccourcir, ça va de plus en plus vite", explique à TF1info, Claire Tabarly Perrin, l'une des auteures du livre.