Construire une clôture oui, mais pas n’importe comment !

En règle générale, ce sont les Plans locaux d’urbanisme qui fixent la hauteur maximale et minimale des clôtures. S'il n'y a aucune limite dans les règles locales, dans ce cas, on se réfère au Code Civil. À défaut de précision, selon l'article 663, la hauteur minimum est de 3,20 m dans les villes de plus de 50 000 habitants et de 2,60 dans les autres localités. Par ailleurs, la clôture ne doit pas nuire aux voisins et gêner le droit de passage. Une clôture doit être obligatoirement construite sur votre terrain et ne pas dépasser la limite qui sépare deux parcelles. En cas de doute, n'hésitez pas à passer un coup de téléphone auprès de votre municipalité pour éviter la destruction de votre clôture.