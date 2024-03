Jardiniers pressés ? Voici cinq plantes qui poussent très vite !

Il n’est pas nécessaire d’attendre des années pour apprécier le fruit de son labeur. Certaines plantes ont la particularité de donner naissance à des floraisons fournies très rapidement. Voici une sélection d’espèces pour les jardiniers pressés.

Lorsque l’on veut se constituer un jardin, on a envie de voir les résultats de son travail très vite. En matière de jardinage, la patience est une vertu. Toutefois, pour les plus impatients, il existe des variétés de fleurs et de plantes qui poussent très rapidement et ornent votre extérieur dès la première année. Voici une sélection d’espèces pour les jardiniers pressés.

Le geranium 'Rozanne'

Connu comme l’une des espèces les plus florifères, le Géranium Rozanne est une plante vivace qui non seulement fleurit vite, mais aussi très longtemps. On la plante de préférence à l’automne ou au printemps, elle s’expose au soleil, mais supporte bien l’ombre. Ces tiges peuvent monter jusqu’à 50 cm et elle vous donne des magnifiques fleurs bleues au cœur blanc de mai jusqu’en octobre. Le plus ? Elle ne nécessite pas d’entretien particulier, si ce n’est rabattre les tiges une fois fleuries afin de stimuler l’apparition de nouvelles fleurs.

La Salvia nemorosa

Originaire des forêts d’Europe centrale, cette sauge des bois est non seulement rustique, mais pousse aussi très vite et ne s’arrête pas de juin à septembre. La salvia nemorosa donne de sublimes grappes de fleurs bleues-violacées et des touffes de 50 cm. On la plante en plein soleil, sur un sol bien drainé, voire un peu sec. Excellente plante vivace ornementale, elle convient parfaitement pour des bordures de massif particulièrement bien fournies.

Le cosmos

Cette plante, star des jardins, donne un côté champêtre à nos extérieurs. Le cosmos est une fleur annuelle, c’est-à-dire qu’elle ne passera pas l’hiver prochain, mais embellira à coup sûr votre jardin de mai jusqu’à l’automne. Le cosmos pousse vite, se plaît dans tous les types de sol, pourvu qu’il soit situé au soleil pour s’assurer d’une belle floraison. On sème les graines au début du printemps, une fois que les dernières gelées sont passées et un mois plus tard, vous vous retrouverez avec un sublime champ de cosmos dans votre jardin.

Le buddleia

On l’appelle aussi l’arbre à papillons, car son parfum attire ces élégants insectes. Ce petit arbuste est résistant à tout, que ce soit la sécheresse ou le froid. Par ailleurs, sa croissance est particulièrement rapide. En quelques années seulement, il peut atteindre trois mètres. On l’installe au soleil, sur un sol bien drainé et peut faire office de haie pour vous protéger du vent et des regards indiscrets. Le buddleia donne des fleurs qui ressemblent à s’y méprendre aux lilas et fleurit dès le premier été. Petit plus : il ne demande quasiment aucun entretien : un arrosage de temps en temps et une taille en mars.

Le chèvrefeuille

Si vous cherchez à orner rapidement un mur, celle qu’on appelle aussi Lonicera, est la plante grimpante qu’il vous faut. Elle embellit balcons et jardins, éveille nos sens et embaume nos extérieurs avec son doux parfum. Le chèvrefeuille se plante à l’automne ou au printemps, et en fonction de la variété choisie, il pousse de mars à décembre. Sa hauteur peut monter jusqu’à 10 mètres de hauteur et sa largeur peut atteindre 4 mètres. Facile à entretenir, elle s’adapte aussi à tous les types de climats.