Je dois m'absenter : combien de temps mon chat peut-il rester seul ?

Alors que le chien peut très mal supporter l'absence de ses maîtres pendant seulement quelques minutes et hurler à la mort jusqu'à ce que vous reveniez, votre chat s'en apercevra à peine. Pour quelques heures, cela ne posera non plus aucun problème, car le chat sait très bien s'occuper seul entre siestes et jeux, surtout s'il en a l'habitude.

Au-delà, la vétérinaire comportementaliste féline Mikel Delgado recommande de ne pas laisser un chat de compagnie seul pendant plus de 24 heures. En effet, la spécialiste américaine précise que le chat est un animal sensible et qu'il aime la routine. En rompant avec ses habitudes par une absence prolongée, vous placez votre compagnon en situation de stress et de perte de repères.

Sur les sites de différentes cliniques vétérinaires de France, les professionnels des animaux s'accordent à dire que la solitude totale d'un chat enfermé dans un logement ne peut excéder deux jours. Cette durée maximale supportée dépend bien évidemment du comportement particulier du chat et de son âge. Celui qui n'est pas habitué à être seul pourra se sentir abandonné et se laisser dépérir ou, au contraire, dévaster votre appartement, ou même vous témoigner son mécontentement par une longue bouderie à votre retour.

Si votre absence est supérieure à deux jours, assurez-vous qu'un proche ou une garde à domicile viendra lui rendre visite à intervalles réguliers !