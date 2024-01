Je suis allergique aux chats : quelle race privilégier pour en adopter un ?

L'allergie aux chats toucherait 2,5 à 3 % de la population française. Avec 15 millions d'individus en France, il n'est pas rare de posséder un félin alors qu'on est allergique. Certaines races sont moins allergènes que d'autres et conviennent donc davantage.

Vous êtes allergique aux chats, mais vous rêvez d'en adopter un ? Ces deux faits ne sont pas incompatibles si vous êtes prêt(e) à vivre avec pendant de nombreuses années. Les traitements sont aujourd'hui plus performants et la désensibilisation souvent efficace, mais vous pouvez aussi privilégier une race de chat hypoallergénique.

Un chat hypoallergénique, ça existe vraiment ?

Tous les chats sont allergisants pour les personnes sensibles et aucun ne vous mettra tout à fait à l'abri de vos allergies. Le chat hypoallergénique est un mythe, ou presque. De plus, "hypoallergénique" ne signifie pas être exempt d'allergènes, mais l'être moins ou en dessous du seuil allergisant.

Contrairement aux idées reçues, nous ne sommes pas allergiques aux poils. En réalité, nous sommes sensibles à la salive de nos félins ainsi qu'à leurs squames ou, plus exactement, à la protéine Fel D1 (plus rarement à la protéine Fel D4). En se léchant pour faire leur toilette quotidienne, les chats l'étalent sur leur fourrure et, en tombant, les poils et les peaux mortes augmentent les surfaces couvertes de protéines allergènes. Théoriquement, les chats nus seraient donc moins allergisants que les autres.

Quel chat adopter quand on est allergique ?

Face aux allergies, nous ne sommes pas tous égaux et il n'y a pas de règle unique. En effet, un chat dit hypoallergénique peut convenir à certains alors qu'il déclenche l'allergie chez d'autres humains, sans qu'il y ait de raison précise.

Dépourvu de pelage ou presque, le Sphinx est recommandé aux personnes allergiques aux chats. Il est "sûr" puisqu'aucun poil mort ne viendra s'accrocher aux surfaces de votre habitat ou de vos vêtements, mais vous devrez rester vigilant à chaque contact rapproché.

D'autres races poilues produisent moins de protéines Fel D1 et Fel D4 que les autres, bien qu'encore une fois, il n'existe aucune certitude. Certains chats de même race seront tolérés et d'autres pas du tout. Parmi eux, citons le Sibérien, le Bleu Russe, le Balinais, le Bengal, le Devon Rex ou le Javanais.

Enfin, les chats stérilisés et les femelles en général sont, en moyenne, moins allergisants que les mâles entiers.

Quel que soit le chat adopté, les personnes souffrant d'allergie doivent faire un ménage quotidien plus minutieux et interdire certains lieux à leur compagnon à quatre pattes, particulièrement la chambre à coucher et la salle de bain.