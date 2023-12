Je suis allergique aux chats : quelles solutions pour soulager les symptômes ?

Entre 2,5 et 3 % de la population française seraient allergiques aux chats. La réaction allergique se traduit par différents symptômes, bénins pour la plupart mais tous désagréables. Fort heureusement, on peut les soulager et continuer de partager la vie de nos compagnons à quatre pattes.

Votre médecin allergologue a confirmé votre allergie aux chats, mais vous en possédez un ou plusieurs et il est hors de question de vous en séparer ? Des traitements efficaces existent pour soulager les symptômes allergiques et d'autres sont à l'étude. Certains chats sont même réputés moins allergènes que les autres pour ceux qui voudraient adopter.

Quels traitements contre les symptômes allergènes aux chats ?

Sur prescription médicale, vous pouvez recevoir un traitement antihistaminique ou corticoïde qui réduit les symptômes de l'allergie. Il se présente sous forme de collyre (gouttes pour les yeux), de spray nasal ou d'inhalateur. Cependant, il n'est pas assez puissant pour éliminer totalement les symptômes et ne convient qu'aux personnes qui souffrent d'une allergie légère ou pour une prise de courte durée. Il est par exemple adapté à celui ou celle qui va passer quelques jours en compagnie d'un chat tout en se sachant allergique.

Se faire désensibiliser : est-ce que ça fonctionne ?

La désensibilisation a une efficacité variable selon les personnes et leur niveau d'allergie, sans qu'il soit possible de prédire l'utilité de ce traitement. Elle est généralement réservée aux personnes très sensibles qui présentent d'importants symptômes allergiques et fait l'objet d'un strict encadrement médical par un allergologue. Cette immunothérapie allergénique est un traitement au long cours, consistant à recevoir des doses progressivement augmentées de l'allergène en cause (la protéine Fel d1) sur plusieurs années. Trois à cinq ans sont nécessaires pour obtenir une réduction notable des symptômes. Ce traitement permettrait donc à une personne allergique de se préparer doucement avant d'adopter un chat.

Le ANG-101 : un vaccin prometteur pour les allergiques aux chats

Encore à l'étude au Royaume-Uni, le vaccin ANG-101 est actuellement testé sur les humains et dessine un avenir plus radieux aux amoureux des chats qui souffrent d'allergie. En effet, ce vaccin développé par une équipe internationale de chercheurs français, anglais et canadiens améliore la réponse immunitaire à la protéine Fel d1 pour bloquer les symptômes allergiques. Inoculé en prévention, il apporterait une bonne protection sur au moins un semestre et impliquerait un rappel annuel. De quoi profiter de votre compagnon à quatre pattes sans craindre de symptômes désagréables !

Le chat hypoallergénique : ça existe vraiment ?

Mettons immédiatement fin aux espoirs démesurés : aucun chat n'est tout à fait hypoallergénique ! Cependant, certaines races déclenchent moins de symptômes que d'autres. Comme ils n'ont pas de poils, les Sphinx sont considérés comme sûrs, mais il ne faut pas oublier que nous sommes allergiques à la salive et aux squames du chat, non à ses poils. L'absence de pelage réduit simplement les surfaces infectées par la protéine responsable de l'allergie.

Le Sibérien, le Balinais et les races à pelage bouclé (Cornish Rex et Devon Rex) sont aussi réputés être peu allergènes, mais ce paramètre reste très variable d'un individu à l'autre.

Un ménage plus minutieux pour lutter contre l'allergie aux chats

Quand on est allergique, le moindre contact avec l'animal ou une zone infectée suffit à déclencher les symptômes. Si le chat vit chez vous, vous devrez redoubler de vigilance sur le ménage. Passez l'aspirateur quotidiennement, protégez les assises par des couvertures régulièrement lavées, empêchez le chat d'accéder à la chambre à coucher, à la salle de bains et à la cuisine. Confiez aussi le brossage du félin à un membre du foyer qui ne souffre pas d'allergie, ainsi que l'entretien de la litière.

Pour rendre une courte visite à un proche propriétaire d'un félin, n'hésitez pas à lui rappeler votre allergie et à rester à l'extérieur si la météo et la configuration des lieux le permettent.