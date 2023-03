Jets privés : 40% des vols à vide ?

Ce chiffre présente l'inconvénient d'être assez ancien, mais est jugé d'actualité par des acteurs du secteur, contactés par TF1info. Provenant d'une organisation qui fait au quotidien et depuis 1947 la promotion de l'aviation d'affaires, il y a assez peu de motifs poussant à douter de sa fiabilité. En effet, une structure comme l'EBAA n'aurait aucun intérêt à évoquer dans ses travaux un chiffre plus élevé que la réalité, surtout si celui-ci est utilisé par les détracteurs des jets privés pour critiquer leur utilisation. On observe par ailleurs que ces 40%, régulièrement évoqués y compris par des élus, ne font pas l'objet d'une contestation de la part des acteurs du secteur, qui défendent plutôt leur activité en évoquant les emplois liés et induits par l'aviation d'affaires, ainsi que les besoins auxquels elle entend répondre.