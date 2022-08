Jets privés : que pèsent-ils vraiment dans le trafic aérien ?

L'EBAA nous permet de visualiser que de légères variations sont observées en fonction des époques de l'année, mais aussi lorsque des événements internationaux viennent perturber le trafic. Lors des plus fortes vagues du Covid par exemple, l'aviation d'affaires a subi une réduction de son activité plus réduite que l'aviation commerciale. Si bien que sa part dans le trafic global a été tirée à la hausse (près d'un vol sur 5 au plus fort de la crise sanitaire en Europe).