"Jeu de la virgule" : cette dangereuse tendance TikTok se répand dans les cours d'école

La pratique qui se propage n'a pas tardé à faire réagir les professionnels de santé sur les dangers encourus. Les dommages les plus graves concernent les cervicales avec un impact exacerbé par l'effet de surprise chez les victimes.

"Se blesser ainsi, c’est parfaitement idiot", réagit notamment le Dr Gérald Kierzek, urgentiste et directeur médical de Doctissimo. Et de détailler : "Le cou est une zone stratégique et vulnérable dans le corps humain, on y trouve les muscles, les vertèbres qui permettent la mobilité de la tête et aussi tous les nerfs qui descendent du cerveau. En agissant sur le cou de son ami par surprise, on risque de lui provoquer un "coup du lapin" et des lésions cervicales comme une entorse cervicale ou une fracture notamment de l’odontoïde (2e vertèbre cervicale)."