Jeux d'argent : un plan d’action pour encadrer la publicité et protéger les mineurs

Ne pouvant viser les enfants ni les adolescents, la publicité n'utilisera pas d'activités ou d’œuvres culturelles prisées par eux. Ceux-ci devront en outre veiller à ce que leurs influenceurs et ambassadeurs n'aient ni "une apparence physique laissant penser qu'ils sont mineurs", ni une "forte popularité auprès des mineurs". Un logo "interdit aux moins de 18 ans" devra occuper au moins 15% du format publicitaire et au recto des supports de jeu vendus chez les buralistes.

L'ANJ s'était saisi il y a six mois du dossier au regard de la pression publicitaire "forte et inédite" des opérateurs de paris "qui s'est accélérée en 2021", en particulier à l'occasion du dernier Euro de football, selon les mots de sa présidente Isabelle Falque-Pierroti. Selon une récente enquête commandée par l'ANJ, plus d'un tiers des 15-17 ans ont joué à un jeu d'argent au cours des douze derniers mois en dépit de leur interdiction aux mineurs. En cas d'échec, l'autorité ne pouvant prendre des mesures contraignantes, une "réponse législative et règlementaire" pourraient être envisagées.