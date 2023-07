"C’est comme démonter la tour Eiffel" : on vous explique la polémique autour des bouquinistes et des JO à Paris

Sur les 900 stands présents sur les quais, 570 boites seraient concernées, selon la ville de Paris. Mais pour les commerçants, dont l’outil de travail est inscrit au patrimoine culturel immatériel français depuis 2019, c’est un véritable affront que de les effacer du paysage pour les JO. Dès lors, l’Association culturelle des bouquinistes refuse d’évacuer les lieux et vit comme une injustice le fait de ne pas profiter des retombées d’un tel événement mondial.

Auprès de TF1info, son président Jérôme Callais s’insurge. "C’est une décision prise au fond d’un bureau, sans aucune connaissance de nos problématiques. C’est comme démonter la tour Eiffel ou Notre Dame de Paris. Effacer un symbole majeur de Paris comme les bouquinistes, c’est excessif". Selon le représentant, le processus, qui doit s’étaler sur une semaine, risque d’abîmer les boites, anciennes pour la plupart. "On fragilise notre outil de travail, voire on le détruit", soupire-t-il. La solution la plus considérée par Jérôme Callais serait de ne pas déplacer les stands, mais de les protéger tout de même en les scellant et en les emballant le temps de la cérémonie. Pour l’heure, leur enlèvement reste d’actualité.