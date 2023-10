JO de Paris 2024 : l'Académie française appelle à "dédommager les bouquinistes" des quais de Seine

Touche pas à mon bouquiniste. Installées sur les quais de Seine depuis près de 450 ans, les célèbres boîtes vertes sont menacées de déménagement, en prévision de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui aura lieu le 24 juillet 2024. Et ce, pour des raisons d'organisation et de sécurité. Ces petites échoppes mobiles se trouvent dans le périmètre de protection mis en place par la préfecture de police de Paris. "Elles ne sont pas installées de façon homogène, ce qui poserait des difficultés de gestion de foule", a martelé Laurent Nuñez devant le Conseil de Paris, qui a voté leur retrait mardi 3 octobre.

Afin de soutenir ces commerçants historiques, installés entre les Ve et VIIe arrondissement notamment, la ville de Paris s'est "engagée à prendre en charge l'enlèvement, la repose et la rénovation des boîtes vertes." Un accompagnement qui ne rassure pas l'Académie française. Elle s'est dite, vendredi 6 octobre, "très préoccupée" quant à l'avenir des bouquinistes de Paris, appelant à "dédommager" ces vendeurs de livres anciens et d'occasion, s'ils sont poussés à quitter les lieux. Le sujet a été discuté, la veille, lors de la première séance sous la direction du nouveau secrétaire perpétuel, Amin Maalouf.