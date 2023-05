JO de Paris 2024 : l'utilisation d'images de drones et de caméras validée par le Conseil constitutionnel

Parmi elles, l'utilisation controversée d'images de caméras et de drones pour nourrir des algorithmes qui alerteraient automatiquement les autorités d'un "événement" potentiellement à risque (mouvement de foule, abandon d'un bagage...). La liste complète des événements à surveiller doit être fixée par décret.

Des députés écologistes et insoumis avaient saisi le Conseil, considérant que cette technologie "porte des atteintes graves aux libertés fondamentales d'aller et venir, de manifester et d'opinion", et que le législateur s'est défaussé en s'en remettant à un décret. Des arguments qui n'ont pas convaincu le Conseil constitutionnel.

Dans sa décision, il estime que le législateur a poursuivi un objectif de "prévention des atteintes à l'ordre public" et a fixé des limites dans le temps à cette expérimentation. "La conformité à la Constitution de ce dispositif pourra alors de nouveau être examinée" à l'issue, soulignent les Sages.