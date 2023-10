"Pas de papiers, pas de JO" : des ouvriers sans papiers bloquent un chantier de Paris 2024

Pour rappel, il y aurait en France entre 600.000 et 700.000 personnes sans-papiers, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Sans-papier, mais pas forcément sans activité. Bien qu'employer un étranger sans titre de travail régulier soit un délit, cette situation est loin d'être rare. Si bien que pour obtenir une "régularisation par le travail", un étranger doit précisément remplir des conditions d'ancienneté de travail dans le pays. De nombreuses entreprises font donc appel à cette main d'œuvre pas chère, notamment dans le bâtiment. Et les chantiers des Jeux olympiques n'y échappent pas. Lors de contrôles menés "en prévision" de la Coupe du monde de rugby et des Jeux de Paris 2024, l'Unité de l’inspection du travail dédiée à la lutte contre le travail illégal (Uracti) a réalisé 5779 interventions "sur le champ du travail illégal", selon son bilan sur l'année 2022. En juin dernier, le parquet de Bobigny avait fini par ouvrir une enquête préliminaire pour "travail dissimulé" et "emploi d’étranger sans titre en bande organisée" sur le chantier du village des athlètes.