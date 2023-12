JO 2024 : avant l'événement, Paris invite à signaler les plaques de rues abimées ou manquantes

La ville de Paris a trouvé une astuce efficace pour remettre à neuf les plaques des noms de ses rues avant les Jeux olympiques. Faire participer les riverains en offrant une récompense en cas de repérage de plaques abimées ou bien perdues.

C’est une idée étonnante pour remettre en état son mobilier urbain, sans devoir arpenter chaque coin de rue. Depuis le 18 décembre, la ville de Paris ouvre la possibilité aux habitants et visiteurs les plus investis de signaler les plaques de noms de rues qui seraient abîmées ou manquantes.

Des gagnants et des tirés au sort

En échange, une "plaque de rue personnalisée" sera offerte à "celles et ceux qui auront signalé le plus de plaques", selon la mairie dans un communiqué. "Au fil de votre déambulation ou de votre flânerie dans Paris, aidez-nous à remplacer les plaques de rues cassées ou manquantes !", encourage-t-elle.

Une campagne participative donc, ouverte jusqu’au 4 février et destinée à rénover son espace public pour les millions de visiteurs que la ville accueillera à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques, l’été prochain. "Parce que pour se repérer à pied ou à vélo, rien ne vaut encore une (belle !) plaque de rue, nous nous sommes engagé•es à remplacer toutes les plaques manquantes", a estimé sur X David Belliard, adjoint à la ville, en invitant les riverains à les aider.

L'application de la ville de Paris pour signaler les anomalies dans l'espace urbain. - DR

Pour participer, il suffit d'être majeur et de le faire en son nom. Une fois ces critères remplis, il s’agit alors de télécharger l’application "Dans ma Rue", conçue à l’origine pour signaler les anomalies visibles dans l’espace public, et d’ajouter une fiche descriptive de la plaque repérée avec une photo obligatoire. "En plus de ce podium, deux plaques de rues seront attribuées par tirage au sort entre les participants", ajoute la ville de Paris, qui se chargera de contacter les heureux gagnants par mail en mars ou en avril prochain.