JO de Paris 2024 : l'Assemblée nationale donne son feu vert à la vidéosurveillance algorithmique

"Les événements prédéterminés concernent non pas des personnes mais des situations", a insisté Gérald Darmanin, sans convaincre l'opposition. Les débats ont beaucoup tourné autour du caractère "biométrique" ou non des données, pour, par exemple, permettre d'isoler et suivre une personne. La majorité et le gouvernement assurent qu'elles ne revêtent pas ce caractère. "Ce seront forcément des données biométriques", a insisté Sandra Regol (écologiste).