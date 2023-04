SNCF : une prime d'assiduité pour éviter la grève lors des JO de Paris ?

La SNCF prépare déjà l'année prochaine, au cas où. Dans un contexte social explosif dû en grande partie à la réforme des retraites, la compagnie ferroviaire a ouvert des discussions avec les quatre syndicats représentatifs (Unsa, CFDT, CGT et SUD Rail), en prévision des Jeux olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Par crainte de mouvements sociaux intempestifs durant la grand-messe olympique, la direction de la SNCF envisagerait d'offrir des primes d'assiduité à ses cheminots pour les inciter à venir travailler ou à décaler leurs vacances d'été, rapporte Le Parisien, mardi 18 avril.

"Nous n'en sommes qu'au début des discussions et il manque encore des détails", a commenté un représentant syndical, interrogé par le quotidien francilien. "Mais ça ressemble à une prime d'assiduité pour s'éviter une grève. Et, au niveau du montant, on est encore très loin du compte !" Cette prime pourrait être inférieure à 450 euros, selon ce dernier, soit en dessous de la prime de présence débloquée par la RATP, fin 2022, pour lutter contre l'absentéisme des chauffeurs de bus. Des discussions semblables à celles menées par la SNCF avec les syndicats doivent se tenir fin avril à la RATP.