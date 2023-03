JO 2024 : se baigner dans la Seine va redevenir possible, après un siècle d'interdiction

Se baigner dans la Seine, un vieux "serpent de mer" qui va bientôt sortir de l'eau ? Emmanuel Macron, lui, y croit. Le président a assuré lundi que "nous sommes en passe de réussir" à "rendre la Seine et la Marne baignables". Un projet longtemps renvoyé aux calendes grecques, mais qui va devenir une réalité grâce aux JO de Paris 2024.

Le sport va en effet permettre aux Parisiens de renouer avec le fleuve. Disputées entre les Invalides et la tour Eiffel, les épreuves de natation en eau libre et du triathlon vont permettre de lever l'interdiction de la baignade. Car depuis une ordonnance de 1923, il est interdit de se baigner dans le fleuve, sous peine de recevoir une amende de 15 euros. En cause : la qualité de l'eau. Des analyses réalisées - portant notamment sur les indicateurs de contamination fécale - démontrent des valeurs supérieures aux valeurs réglementaires.