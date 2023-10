"100 euros et deux places" pour les épreuves des JO 2024 aux étudiants dont le logement est réquisitionné

Ils devront quitter leur logement... mais pourront assister aux Jeux olympiques. Cet été, alors que la planète entière aura les yeux rivés sur Paris à l'occasion des JO, plus de 2000 étudiants vont devoir être relogés. En cause ? Leur logement Crous, l'organisme qui gère notamment les résidences étudiantes, sera réquisitionné pour loger les pompiers, soignants, forces de l'ordre et de la sécurité civile mobilisés pour l'événement.

Une décision justifiée ce jeudi 25 octobre par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. "Tous les ans, en Île-de-France, 30% des logements Crous, soit 6000 appartements, se retrouvent inoccupés durant l'été, car les étudiants arrêtent leur bail pour diverses raisons", explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. "C'était donc du bon sens que les logements vides participent à répondre aux besoins rencontrés par les agents publics pendant les Jeux olympiques et paralympiques. [...] Nous estimons à 2200 les étudiants qui auront besoin d'être relogés."