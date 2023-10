JO Paris 2024 : des associations dénoncent un "nettoyage social" en cours

Des affiches et un message lumineux pour en pas oublier les personnes les plus précaires. Dans la nuit de dimanche à lundi, un collectif de militants ont projeté "le revers de la médaille" sur le bâtiment du comité d'organisation des Jeux olympiques, à Saint-Denis. Un moyen de dénoncer le "nettoyage social" en cours selon eux en Ile-de-France, en amont des JO 2024.

Des affiches ont également été placardées dans le quartier du comité d'organisation. "PLUS VITE pour vider l'Ile-de-France des populations précarisées", "PLUS HAUT vers l'exploitation des travailleurs sans-papiers", "PLUS FORT dans la réponse sécuritaire contre les personnes à la rue", peut-on lire sur certaines d'entre elles.