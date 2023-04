Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 25 avril

▶️ Joe Biden annonce être candidat en 2024 : qui sont ses adversaires (déclarés ou pressentis) ?

L’actuel chef d'État américain a annoncé qu'il est de nouveau candidat à la Maison Blanche en 2024. Dans cette nouvelle course à la présidence, il pourrait retrouver un ancien adversaire, Donald Trump, mais aussi des profils émergents comme ceux de Ron DeSantis ou de Robert Kennedy Junior. Tour d'horizons de ces aspirants présidents qui pourraient affronter Joe Biden dans sa quête d'un second mandat.

▶️ Mort de François Léotard, ancien ministre de la Culture et de la Défense

Passé par la Culture et la Défense dans les gouvernements de Jacques Chirac et Edouard Balladur, François Léotard est décédé à l'âge de 81 ans, a-t-on appris ce mardi. Plusieurs figures politiques ont réagi à la mort de l'ancien ministre, dont Emmanuel Macron, qui a salué "un esprit libre".

▶️ Opération "Wuambushu" : indignation après le dérapage d'un élu local, qui s'excuse

Le vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salime Mdéré, a suscité la polémique lundi. Commentant l'opération "Wuambushu" que préparent les autorités, il avait appelé à "peut-être tuer" de jeunes migrants irréguliers responsables de violences. Après les nombreuses réactions indignées, l'élu s'en est excusé ce mardi.

▶️ Vive réaction de Rima Abdul Malak aux Molières : une ministre de la Culture aux prises de position assumées

Interpellée sur la réforme des retraites, lundi soir lors de la cérémonie des Molières, la ministre de la Culture s'est levée et a vertement riposté. L'occasion de rappeler que depuis son arrivée au gouvernement, il y a bientôt un an, Rima Abdul Malak a régulièrement pris la parole pour défendre haut et fort ses convictions.

▶️ Nikos Aliagas n’animera plus "50’ Inside" la saison prochaine

Dans une interview à Puremédias, Nikos Aliagas annonce qu’il quitte l’émission dont il était indissociable depuis 16 ans. Un nouveau départ qui interviendra après l’été, mais qui ne le verra pas disparaître du petit écran pour autant : il sera toujours aux manettes de "The Voice" et de la "Star Academy", qui reviendra pour une deuxième saison.