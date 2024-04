1ᵉʳ mai : découvrez le parcours de la manifestation à Paris

Comme chaque année, le 1ᵉʳ mai est marqué par une mobilisation des syndicats. À Paris, rendez-vous est donné à 14h, du côté de la place de la République. Les manifestants vont défiler jusqu'à la place de la Nation, sous bonne escorte policière.

Le parcours de la traditionnelle manifestation du 1ᵉʳ mai à Paris se révèle assez traditionnel. Le départ est fixé à 14h, à partir de la place de la République. Si les horaires sont respectés, le cortège devrait arriver aux alentours de 19h place de la Nation. Les manifestants vont emprunter le boulevard Voltaire, avant de s'engager sur le boulevard Richard-Lenoir en direction de Bastille. Une étape avant de prendre la direction de Nation, ralliée par la rue du Faubourg Saint-Antoine.

Des manifestants sans doute moins nombreux que l'an passé

La préfecture de police précise qu'un dispositif spécifique de circulation, "abondant le service d’ordre public, est mis en place" par ses services, "la circulation routière risquant d’être perturbée". Ce dispositif est planifié "autour de la manifestation, entre les places de la République, de la Bastille et de la Nation, des boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais, Diderot, de la rue de Lyon et de l’avenue Daumesnil". Les autorités ajoutent qu'il est "vivement recommandé aux automobilistes de contourner très largement le secteur pendant toute la durée de l’évènement, dès 10 heures le matin".

Les services de l'État s'attendent à une mobilisation moins importante que l'an passée, marquée par l'opposition à la réforme des retraites. Pour cette édition 2024, quelque 150.000 personnes sont attendues au niveau national, selon des sources policières.

La CGT, FSU, et Solidaires se sont associés à des organisations de jeunesse dont l'Unef, la Fage ou le MNL (Mouvement national lycéen). Ensemble, ces syndicats ont lancé un appel commun, se rassemblant notamment "contre l'austérité", pour l’emploi et les salaires ou encore la paix. De son côté, la CFDT a cherché à mobiliser en faisant écho aux prochaines élections européennes. Elle appelle à "rejoindre les cortèges organisés partout en France, pour revendiquer une Europe plus ambitieuse et plus protectrice pour les travailleurs et les travailleuses".