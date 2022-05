Journée contre l'homophobie : des plaintes en hausse mais qui restent "la partie émergée de l'iceberg"

Les personnes concernées "culpabilisent", ont peur d'être mal reçues par les forces de l'ordre ou sont confrontées à une minimisation des faits qu'elles dénoncent, analyse Lucile Jomat, la présidente de l'association SOS Homophobie. Les lesbiennes, gays, bi, trans ou intergenres sont "de plus en plus visibles, ce qui contribue à une banalisation", mais le "revers de la visibilité" est un risque accru d'agression qui laisse les victimes souvent "traumatisées et désemparées", ajoute-t-elle.

"Quand nous intervenons dans les établissements scolaires, nous rencontrons de plus en plus de jeunes très ouverts, mais aussi de personnes intolérantes : il y a une polarisation", poursuit-elle, estimant que la lutte contre l'homophobie "suppose des moyens", pour "faire avancer la société via des campagnes de sensibilisation et d'éducation".

L'an dernier, 1138 situations LGBTIphobes ont été signalées à l'association, sur sa ligne d'écoute, par courrier ou chat, détaille SOS Homophobie. Dans son rapport annuel, l'association évoque des "crachats", une intensification des coups et blessures et même des viols, ainsi qu'une "recrudescence alarmante des cas en milieu scolaire (...), dans les commerces ou au sein de la police et de la justice".