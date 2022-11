Lutte contre les violences faites aux femmes : où en est la France ?

À ce jour, et depuis le 1er janvier 2022, 121 femmes ont été victimes de féminicides, selon le décompte du collectif "Nous Toutes". Un bilan désormais élargi à l’ensemble des meurtres de femmes et plus seulement à ceux commis par des conjoints ou anciens conjoints, comme peut le faire le compte "Féminicide par Compagnons ou Ex". Si ce décompte risque malheureusement de dépasser celui de l’année 2021, où 122 femmes avaient été victimes de féminicides, il est donc difficilement comparable à l’année précédente, qui se limitait aux seuls meurtres dans le cadre conjugal ou ex-conjugal.