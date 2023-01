Le nombre de personnes âgées isolées a-t-il plus que doublé depuis 2017 ?

Le 23 janvier se déroulait la journée mondiale des Solitudes, rendez-vous que le monde associatif décrit comme un moment de "mobilisation et de sensibilisation autour du fléau des solitudes et du vivre ensemble". À cette occasion, les Petits frères des pauvres ont relayé un chiffre préoccupant. Elle indique en effet que l'on compte aujourd'hui en France environ 2 millions de seniors touchés par l'isolement. Surtout, ils seraient plus de deux fois plus nombreux qu'en 2017. Pour comprendre l'origine de cette estimation et comment une telle hausse a pu intervenir, il faut se pencher sur un rapport dévoilé à l'automne 2021.